Film MeesterSpion gaat naar festival Sarajevo

2,1 miljoen zien winst Oranjevrouwen

8:53 De eerste wedstrijd van de Nederlandse voetbalsters op het Europees kampioenschap is zondagavond door 2,1 miljoen televisiekijkers bekeken. Het duel tegen Noorwegen (1-0) op NPO 1 was daarmee na het NOS Journaal van 20.00 uur (2,5 miljoen) het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.