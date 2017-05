Film Timor Steffens uitgesteld door operatie

,,De opnames zijn opgeschort voor deze week", laat producent AM Pictures weten. ,,We willen de film graag met Timor afmaken, uit loyaliteit naar hem en omdat we samen aan dit avontuur zijn begonnen. We kijken hoe het gaat na zijn operatie en hakken dan de knoop door."

Shake It Off betekent voor Steffens, bekend van So You Think You Can Dance, zijn acteerdebuut. Zijn tegenspeelster is Robin Martens. De film vertelt over een jonge vrouw uit een klein dorp (Martens) die ervan droomt aangenomen te worden op de internationale dansacademie in Rotterdam. Dat lukt haar, maar het echte leven in de grote stad valt haar rauw op haar dak. Ze moet elke dag knokken om zichzelf te bewijzen.