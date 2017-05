Filmfestival Cannes past regels aan voor Netflix-films

Uit de hoek van de Franse filmindustrie krijgt het filmfestival kritiek, want beide films komen na de wereldpremière in Cannes niet uit in de Franse bioscopen en zijn daarmee alleen voor Netflix-abonnees te zien. Het filmfestival zegt het te betreuren dat hierover geen overeenstemming met Netflix is bereikt.

Okja is de nieuwe film van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho. Okja is de naam van een dier dat dreigt te worden ontvoerd door een grote multinational. Een jong meisje probeert die ontvoering te voorkomen.

The Meyerowitz Stories is de nieuwe film van Noah Baumbach, met hoofdrollen voor Adam Sandler, Emma Thompson en Ben Stiller. The Meyerowitz Stories gaat over een uiteengevallen familie die in New York bijeenkomt voor hun vader.