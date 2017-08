Franse couturier maakt kleding voor Nederlandse theatermaker Sven Ratzke

Mugler staat bekend om zijn supervrouwelijke en krachtige outfits met enorme schoudervullingen en wespentailles. Hij gebruikt voor zijn kleding inspiratiebronnen als robots, amazones, exotische beesten, vampiers, stripboeken en het digitale tijdperk. De 68-jarige couturier is sinds de jaren tachtig niet meer weg te denken uit de internationale modewereld. Hij ontwierp in het verleden onder meer voor Cirque du Soleil, Beyoncé, Lady Gaga, George Michael en David Bowie. Doutzen Kroes was vorig jaar het gezicht van zijn spring/summer-campagne.

Rufus Wainwright

In Homme Fatale verkent Ratzke (1977) de vraag of het alleen maar vrouwen zijn die verleiden en anderen in het ongeluk storten. Er zijn ook fatale en raadselachtige mannen: de rebel, het buitenbeentje, oplichter, duivel en hartendief. Onder meer Rufus Wainwright, Lisa Hannigan, Dez Mona en Fay Lovsky creëerden voor de voorstelling filmische verhalen op muziek over de 'homme fatale' in al zijn facetten.