Frontman band De Likt breekt nekwervel bij ruzie

update Glennis Grace heeft eerste concert in Verenigde Staten te pakken

14:40 De recente buitenlandse aandacht voor Glennis Grace (38) heeft geleid tot haar eerste officiële concert in de Verenigde Staten. De zangeres is geboekt door een club in Los Angeles waar ze op 21 juni een optreden zal geven. Grace is erg in haar nopjes met haar potentiële doorbraak over de grens. ,,Amerika steunt me zó dat het tijd is om wat liefde terug te geven met een speciaal moment.''