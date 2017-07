Gaat het wel goed met je, Robbie?

,,Ik dans als een dronken vader op een bruiloft.’’ Met die vergelijking vol zelfspot onthulde Robbie Williams in oktober dat hij lijdt aan artritis in zijn rug. De ontstoken gewrichten hinderden hem danig in de voorbereiding op zijn wereldtournee en, zo waarschuwde Robbie, hij zou een stap terug moeten doen met zijn dansactiviteiten op het podium.



Waar deze fysieke klachten nieuw voor hem zijn, waren zijn mentale problemen dat niet. Zijn hele loopbaan – al in de tijd van Take That – kampt de Brit met depressies, neuroses en angstaanvallen. Die hebben hem in de weg gezeten, maar ook verder geholpen. In interviews waarin hij terugblikte op deze problemen, vertelde hij vorig jaar dat zijn chronisch gebrek aan eigenwaarde en zelfvertrouwen er ook toe leidde dat hij zo veel investeerde in zijn loopbaan. ,,Het is altijd bepalend geweest, als een vloek en als een zegen.’’



Drugs en alcohol mag Williams inmiddels hebben afgezworen, van zijn aanvallen komt hij maar niet af. Zijn vrouw, actrice Ayda Field, vertelde vorige maand op televisie hoezeer ze onlangs schrok van een aanval. Ze beschreef hoe Williams vanwege zijn rugklachten op de bank lag en plots in paniek raakte. ,,Hij had het gevoel dat hij een hartaanval kreeg, ik wist niet wat me overkwam. Het was heel beangstigend. Zijn arm werd slap, ik wist niet of ik hem naar het ziekenhuis moest brengen.’’ Dat bleek niet nodig, omdat Williams uiteindelijk zelf weer tot rust kwam.



Voor de zanger is het een terugkerend probleem, dat hem ook in de periode van het opnemen en uitbrengen van zijn laatste album parten speelde. ,,Ik ben nog steeds een vrij neurotisch persoon. Nu mijn album bijna uitkomt, heb ik opeens weer last van astma’’, was in november in deze krant een veelzeggende uitspraak.