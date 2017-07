Garth Brooks best betaalde countryster ter wereld

Garth Brooks is de best betaalde countryartiest ter wereld. Dat heeft het zakenblad Forbes berekend. Brooks (55) verdiende tussen juni 2016 en juni 2017 60 miljoen dollar, zo'n 52 miljoen euro.

Brooks was, ook bij ons, vooral populair in de jaren negentig. Nu toert hij voornamelijk rond in de Verenigde Staten. Daar slijt hij zijn platen ook aan zijn nog steeds aanzienlijke fanbase. Samen met zijn vrouw, zangeres Trisha Yearwood, is hij al sinds 2014 bezig aan zijn comeback-tournee. En die legt hem geen windeieren, blijkt uit de gegevens van Forbes.

In de top 10 staan voornamelijk artiesten die in Europa niet zo bekend zijn. Uitzondering is Dolly Parton op de vierde plek. Zij is goed voor 37 miljoen dollar (32 miljoen euro). Dat schraapte de zangeres van de wereldhit Jolene bijeen met optredens en de royalties van haar pretpark Dollywood. Dolly is ook de enige vrouw in de lijst.