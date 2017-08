Geen ontkomen aan Netflix: een op drie huishoudens gebruikt het

Het zijn met name twintigers die massaal aan het binge-watchen zijn geslagen. Inmiddels kijken ze dagelijks zo'n 43 minuten naar online videodiensten. Gemiddeld wordt in Nederland 23 minuten per dag per op die manier naar films, series en documentaires gekeken. Dat was twee jaar geleden nog 11 minuten. Zes op de tien Nederlanders kijken weleens meer dan één aflevering van een serie achter elkaar. Twee jaar geleden deed nog ongeveer vijf op de tien aan binge-watchen . Diensten als Netflix moedigen dat ook aan door nieuwe afleveringen automatisch te starten na de vorige.

Groeien

Netflix is met afstand het grootste platform voor video on demand in Nederland. In twee jaar tijd groeide het aantal abonnementen van 1,1 miljoen naar 2,3 miljoen. Op de gedeelde tweede plaats staan Videoland en RTL XL met beide ruim 300.000 abonnees. Amazon Prime komt vooralsnog niet echt van de grond in Nederland.



Televisie is nog het belangrijkste apparaat om streaming video op te bekijken, maar de laptop, smartphone en tablet winnen terrein. De opmars van video op mobiele apparaten komt mede door de video-apps van Facebook en YouTube en de livetelevisie-apps van KPN en Ziggo.



Telecompaper verwacht dat de opmars van video on demand nog niet ten einde is. De verschillende aanbieders krijgen er nog altijd abonnees bij en ook livetelevisie via de app rukt verder op. Ook helpt mee dat databundels steeds groter worden, waar datalimieten voorheen nog een beperkende factor waren bij mobiel video kijken.