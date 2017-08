Geer overvallen door branding en Xander doet vakantiewasje

Nog even volhouden

Er is geen ontkomen meer aan: de babybuik van Talkies-hoofdredacteur Kristina Bozilovic staat op ontploffen. De brunette hoopte dat zwart zou afkleden, maar niets is minder waar. ,,Echt niet meer in de 8e maand van je zwangerschap", constateert ze.

Dat moment dat je denkt dat zwart zo lekker af kleedt😅 echt niet meer in de 8e maand van je zwangerschap #justsaying #pregnant #babybump #babygirl #babyNorahMilena 💖 #septemberbaby #finalcountdown Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Aug 2017 om 6:53 PDT

Eva en Zeepje warmen op

Woensdag staat in het kader van sporten voor Eva Jinek. Maar de blondine raakt haar kettlebells niet aan zolang ze haar kat Zeepje niet heeft opgetild. ,,Geloof me, dit vindt ze te gek!", schrijft de presentatrice bij een kiekje waarop ze de harige viervoeter trots in de lucht houdt.

Op woensdag speel ik altijd met kettlebells, maar eerst nog even de warming up met Zeepje! Geloof me, dit vindt ze te gek. #realcatsofamsterdamzuid #jinekcats Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Aug 2017 om 4:57 PDT

Geer wordt overspoeld

Gerard Joling en zijn entourage zijn neergestreken op het Griekse eiland Mykonos waar het zo te zien goed toeven is. Maar te dichtbij de branding op een bedje liggen chillen doet de zanger waarschijnlijk niet nog een keer. Hij werd vandaag namelijk door een flinke golf overspoeld. En natuurlijk zijn daar 'gierende' beelden van.

Geertje dacht even rustig te gaan liggen #gerardjoling #vakantie #mykonos #griekenland #zon #zee #strand Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Aug 2017 om 1:28 PDT

Xander doet vakantiewasje

Xander de Buisonjé en zijn gezin zitten niet in een luxe hotel, maar staan gewoon ergens op een camping. En daar hoort ook het doen van vakantiewasjes bij, zo toont de zanger op een veelzeggende foto. Volgens Xander was hij toevallig vandaag aan de beurt om het klusje met vloeibaar wasmiddel te klaren.

Yep, my turn! #wassen #camping 👍🏼 Een foto die is geplaatst door null (@) op 8 Aug 2017 om 23:57 PDT

Romee geeft wijze tip

Topmodel Romee Strijd is vandaag weer de sportschool ingedoken om haar modellenlichaam fit te houden. Wel heeft de Nederlandse blondine een tip voor iedereen die denkt dat elk lichaam er hetzelfde uitziet. ,,Vergeet niet: een gezond lichaam uit zich bij iedereen anders."

Don't forget : Healthy looks different on every body 💪🏼 @victoriasport Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Aug 2017 om 5:59 PDT

Wendy blikt romantisch terug

Presentatrice Wendy van Dijk deelde vandaag een nooit eerder gepubliceerde trouwfoto met haar volgers. Van Dijk trouwde in 2014 op Ibiza met haar grote liefde: RTL-baas Erland Galjaard. Op het romantische kiekje zijn de kinderen van Wendy te zien en op de achtergrond de dochters van Erland uit een eerdere relatie. Samen met Erland kreeg Wendy dochtertje Lizzy. Uit haar verbintenis met Xander de Buisonjé kreeg ze zoon Sem.

Nicolette waait uit op het strand

Nicolette Kluijver en haar kroost zijn vandaag eens lekker gaan uitwaaien op het strand bij Zandvoort. En daar werd het zo te zien een dolle, ietwat winderige boel.

🙌🏻 Een foto die is geplaatst door null (@) op 9 Aug 2017 om 4:25 PDT

Romy geniet

Musicalster Romy Monteiro geniet in haar spierwitte, best hoog uitgesneden badpak met volle teugen op het Indonesische eiland Kelor. Monteiro had recent de laatste voorstelling van de musical The Bodyguard die mede dankzij haar avond aan avond volle zalen trok. Het doek voor de voorstelling is inmiddels gevallen. Dus tijd voor rust voor Romy.