Gefuseerde omroepen BNN en VARA door als één merk BNNVARA

Volgens Timmer, die eveneens een nieuw logo onthulde, was het destijds niet voor iedereen een voor de hand liggende fusie. ,,Twee ontzettend sterke merken met hun eigen identiteit en culturen. Daarom kozen we er aanvankelijk voor beide merken overeind te houden", vertelde de directeur. ,,De afgelopen drie jaar merkten we echter dat we dichter bij elkaar lagen dan we dachten." Door samen door te gaan als één merk, is volgens hem sprake van een krachtigere en sterke mediaorganisatie. Dat gebeurt onder het motto: ontdekken, onthullen en ontketenen.