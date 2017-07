'Genie' Beyoncé had grote invloed op album Jay-Z

Donderdag bracht de rapper zijn nieuwe plaat 4:44 uit, waarin hij toegeeft dat hij Beyoncé heeft bedrogen. In de gelijknamige track geeft Jay-Z toe dat hij voor en tijdens zijn huwelijk met de Lemonade-zangeres in de fout is gegaan. Ook in andere nummers als Family Feud en Kill Jay Z keert het thema terug.



,,Het is de kern van de plaat", zei de rapper. ,,Ik werd letterlijk om 4:44 uur in de nacht wakker om dit nummer te schrijven. Het werd direct de titel van het album. Het is zo'n krachtig lied en ik geloof dat het een van de beste nummers is die ik ooit heb geschreven." Beyoncé refereerde op haar laatste album Lemonade ook aan het overspel.



Met de geboorte van hun tweeling afgelopen maand lijkt alles weer koek en ei tussen de supersterren. Het stel heeft samen ook een dochter van vijf: Blue Ivy. De tweeling zou luisteren naar de namen Rumi en Sir.