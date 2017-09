George Clooney: Er hangt een donkere wolk boven Amerika

Filmfestival VenetiëToeristentrekpleister Venetië veranderde vandaag even in Georgetown toen George Clooney zijn opwachting maakte op het traditionele Filmfestival om daar zijn nieuwe film Suburbicon voor te stellen. De film snijdt serieuze rassenkwesties over Amerika aan.

Hij noemt zichzelf een ‘positief en optimistisch mens’, maar toch komt George Clooney (56) tot de conclusie dat zijn vaderland op dit moment er heel slecht voorstaat. ,,Er hangt een donkere wolk boven Amerika,’’ constateert Clooney op het Filmfestival van Venetië waar de door hem geregisseerde film Suburbicon in wereldpremière ging.

De film, gebaseerd op een dertig jaar oud script van de gebroeders Joel en Ethan Coen, speelt zich af in de jaren 50 in een blanke wijk in een middelgrote stad. Als zich daar een zwarte familie vestigt roept hun komst een storm van protesten op van blanke bevolking die het gezin terroriseert. De buren, een blanke familie, hebben andere problemen aan hun hoofd. Zij zijn verwikkeld in een huiselijk macaber moordcomplot dat door de vader (Matt Damon) is bekokstoofd.

Privéleven

,,Suburbicon is voor een belangrijk deel een film over mensen die de andere kant opkijken,’’ legt Clooney uit in een uitpuilende perszaal in het casino op het Lido bij Venetië. In tegenstelling tot voorgaande persconferenties met Clooney op het oudste filmfestival ter wereld worden er geen vragen gesteld over zijn privéleven. Ook durft geen verslaggever – man of vrouw – meer Clooney ten huwelijk te vragen zoals enkele jaren geleden de gewoonte was. Wel ontdekten de paparazzi enkele dagen geleden hoe Clooney en zijn Amal een romantisch avondje uit beleefden in een restaurant.

De toonzetting van de vragen op het festival is deze keer serieus. Clooney kraakt enkele harde noten over zijn vaderland. ,,We hebben de rassenkwesties in ons land nooit echt opgelost. Deze film speelt zich in de jaren 50 af, maar heeft duidelijk raakvlakken met het huidige Amerika. Dat komt nu allemaal naar buiten door een president die ook de andere kant opkijkt. Maar ik geef de hoop niet op. Deze film is gemaakt uit woede. Er is in dit land veel te weinig in positieve zin veranderd.’’

Het verhaal over de blanken die de zwarte nieuwkomers in hun wijk willen wegpesten berust op een waargebeurde gebeurtenis uit de jaren 50 in het stadje Levittown in Pennsylvania. Het getreiter duurde maanden. In de film wordt een petitie van de actievoerders voorgelezen waarin wordt gemeld dat zij geen ‘slechtopgeleide mensen in hun wijk’ willen. Clooney: ,,Deze tekst is destijds letterlijk gebruikt in Levittown. En dat stemt treurig.’’

Quote We hebben de rassenkwesties in ons land nooit echt opgelost George Clooney

Volledig scherm Met Matt Damon en Julianne Moore © EPA

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © WireImage