Gerard Joling bevestigt 'gedoe' achter schermen bij Gordon Gaat Trouwen

Volgens Gerard Joling, die ook in de jury zit, meldde hij zich recent op de locatie waar de laatste selectie van de bijna honderd geïnteresseerde mannen zou plaatsvinden. ,,Toen ik daar arriveerde bleken Johny en Guido er opeens niet te zijn'', vertelde hij op Radio 538 toen hem werd gevraagd naar gedoe achter de schermen bij het RTL4-programma. De zanger was 'best verbaasd over dat feit'. ,,Maar ik heb verder niet geïnformeerd waarom ze niet meer meedoen. Ruzie met Gordon? Ik heb geen idee of dat de ware reden is geweest. Het zou me overigens niks verbazen, omdat Gordon wel vaker ruzie heeft.'' Dan, de nuchterheid zelve: ,,Ik heb me er verder niet meer in verdiept. Het is zoals het is.''



Joling (57) laat doorschemeren dat hij in totaal twintig bruidegommen in spe heeft 'gekeurd'. Daarvan bleven er uiteindelijk twaalf over die op date gaan met de alleenstaande en naar liefde hunkerende Gordon. ,,Ik vond het nog lastig om te bepalen of de mannen geschikt zijn om met Gordon te daten. Dat weet je niet na een kort gesprek en een confrontatie met onbekende personen die voor je op een soort middenstip staan.''



De zanger, die zelf al vele jaren vrijgezel is, stelt dat de twintig mannen 'best leuk' waren. Of er nog iets voor hem bij zat, vindt hij lastig te bepalen. ,,Ik kom niks te kort, maar heb wel voor de zekerheid mijn telefoonnummer achtergelaten...'' Of hij inmiddels door een 'afvaller' is gebeld, laat hij in het midden.