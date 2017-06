Gerard verrast Gordon in koffietent: Jij vies vuil secreet

Vanaf het terras op de eerste verdieping spreekt hij later diep respect voor Gordon uit. ,,Ik kan me niet indenken, dat je naast zoveel tv-programma's ook nog een horecabedrijf moet runnen. Dat is best pittig.'' Toch denkt dat juist de Amsterdammer, met wie hij deze week opnames maakte voor een nieuwe Geer & Goor-editie, het aankan. ,,Ik ben trots op hem en ik vind het knap, maar ik weet niet waar hij de kracht vandaan haalt.'' Gierend van de lach: ,,Ik heb het zelf in ieder geval niet!''



Gordon is dit weekend nog in 'Blushing 010' te vinden en heeft het optimistische voornemen één keer per week achter de koffiebar te staan. ,,Ik wil mensen welkom heten, dat doe ik ook in Amsterdam en Blaricum.'' Flat White Double Cappuccino is zijn favoriete koffie. ,,Die is freaking lekker.''