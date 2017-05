Gescheiden Janet Jackson pakt tour weer op

,,Ik vervolg mijn tournee, zoals ik heb beloofd", zegt Janet in een video op haar website. De nieuwe concertreeks, die op 7 september start, krijgt een andere naam. ,,State Of The World Tour. Dat gaat niet over politiek, maar over mensen, de wereld, relaties en gewoon liefde." De 50-jarige zangeres bedankt in het clipje, dat ze liggend op bed opnam, haar fans voor hun geduld en steun. ,,Ik kan niet wachten tot ik jullie weer zie."