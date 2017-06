Geschokte reacties op overlijden van Sandra Reemer: 'Sakkerju!'

Ex-man Sandra Reemer: Ik wist niet dat ze terminaal was

16:49 Componist en muziekproducent Ferdi Bolland reageert geschrokken op de dood van Sandra Reemer met wie hij negen jaar getrouwd was. ,,Verschrikkelijk. Toen ik hoorde dat ze kanker had, dacht ik te misschien te makkelijk aan het feit dat veel mensen daar tegenwoordig van genezen. Dat het terminaal was, wist ik niet. Dit komt best als een klap.’’