Gevangenishunk Jeremy intiem op zeiljacht met miljardairsdochter

Uit foto's die in bezit zijn van de Britse krant Daily Mail, die spreekt van een 'crime of passion', is te zien hoe Chloe dicht tegen Jeremy aan kruipt en hoe hij haar een gepassioneerde kus geeft. Het is overduidelijk dat de gevangenishunk is gevallen voor de charmes van de miljardairsdochter. ,,Chloe lijkt bezeten van Jeremy, maar waarom ook niet? Hij is één van de meest sexy mannen ter wereld en heeft ook nog eens wat te vertellen over zijn verleden'', voert tabloid The Sun een bron op.



Chloe's vader, die eigenaar is van de Arcadia Groep, waar modeketen Topshop onder valt, zou de romance niet goedkeuren. En Melissa Meeks, met wie Jeremy drie kinderen kreeg, lijkt vlak voor het weekend al een reactie te hebben gegeven. Via sociale media deelde ze de quote 'Liefde is niet altijd een sprookje' en een uitspraak van rapper Tupac: ,,Verontschuldig je nooit voor hoeveel liefde je hebt gegeven, maar voel mee voor degenen die jouw liefde niet wilden.''