Gezin Reinout Oerlemans weer terug op Nederlandse bodem

De in Amerika residerende mediamagnaat Reinout Oerlemans (46) en zijn echtgenote Daniëlle Overgaag (44), zijn in Nederland om het 50-jarige huwelijksfeest bij te wonen van de ouders van de oud-wielrenster. Op Instagram zette Daniëlle een aantal foto's van het weerzien met haar vader en moeder en goede vrienden die ze al een tijd niet heeft gezien.

Of het hele gezin Oerlemans, dat al jaren in de heuvels van Hollywood woont, voet op Nederlandse bodem heeft gezet is niet helemaal duidelijk. Op een familiekiekje zijn alleen hun dochters Fiene (13), Katelyn (7) en zoon Benjamin (11) te zien. Oudste zoon Thijmen (16) ontbreekt.

Tv-tycoon Reinout Oerlemans werkte zich met zijn bedrijf Eyeworks op tot een hoofdrolspeler in tv-land. Met programma's als De Nationale IQ Test, Groeten uit de Rimboe en Sterren Springen (van de duikplank) die vaak internationaal werden doorverkocht, bouwde de voormalige GTST-soapie een miljoenenbedrijf op. Oerlemans leek de nieuwe John de Mol, maar verkoos uiteindelijk een leven in de Verenigde Staten met zijn vrouw Daniëlle en vier kinderen, boven een media-imperium in Nederland.

De verkoop van Eyeworks aan Time Warner leverde hem in 2014 een kapitaal op. Oerlemans behield na de verkoop van zijn bedrijf wel de Amerikaanse tak, Eyeworks USA, dat hij in 2015 omdoopte tot 3 Ball Entertainment en nog altijd runt. Hij is inmiddels weer bezig om programma's voor Nederland te maken.

Friends since we were 4 years old ❤️ #notthatlongago 👀 ! #quick-visit Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Jun 2017 om 6:12 PDT

Felts in Amsterdam ✅ #canals Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Jun 2017 om 13:41 PDT

Happy Fathers-day thank you for all the Love you gave me, for all the hours traveling around with us supporting us every single time, I do realize now how special all these moments were and try to spent as much time with our kids and supporting them like you did! You are the best! So much ❤️ and respect for all daddies and the ones who are sadly not longer with us! ✨ Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Jun 2017 om 9:52 PDT

#Amsterdam Een foto die is geplaatst door null (@) op 27 Jun 2017 om 13:35 PDT

Papa a Mama ❤️ #netherlands Een foto die is geplaatst door null (@) op 28 Jun 2017 om 7:52 PDT

#anniversary 50 🎈 Een foto die is geplaatst door null (@) op 30 Jun 2017 om 13:51 PDT

Love this girl in LA and in Amsterdam! @danielleoerlemans Een foto die is geplaatst door null (@) op 26 Jun 2017 om 15:09 PDT