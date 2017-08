Giel Beelen vertrekt bij 3FM, Tilburger Domien dankt hem: 'Megainspirator'

Hij was jarenlang dé Nederlandse dj op de prestigieuze plek in de ochtend. Nadat hij daarmee in november 2016 was gestopt reageerde hij enigszins opgelucht. ,,Ik vind het een verlossing. Ik heb die aandacht nooit aantrekkelijk gevonden. Als je in je status gaat geloven, ga je druk voelen en dat tast je creativiteit aan. Ik piep er niet over dat ik bekend ben geworden, maar als het zonder had gekund, had ik ervoor getekend.''



Giel begon zijn loopbaan bij lokale radiozender van Haarlem en vervolgens kreeg hij in 1997 een nachtprogramma bij de AVRO op 3FM. Na enige jaren mocht hij ook overdag presenteren, bij de KRO. Daar werd hij ontslagen omdat hij Hitlers Mein Kampf het meest indrukwekkende boek noende dat hij ooit las. Bij de VARA kreeg hij weer een nachtprogramma en in mei 2004 de ochtendshow. Vanaf 2007 probeerde Beelen het ook op televisie, als presentator van de talkshow Giel en het realityprogramma FactorGiel. Zijn talentenjacht De beste singer-songwriter van Nederland bracht onder anderen Douwe Bob en Nielson voort.



Het vertrek van Giel Beelen hing sinds gisteren al in de lucht toen duidelijk werd dat dj Frank van der Lende tot zijn grote teleurstelling zijn dagelijkse middagshow bleek te zijn kwijtgeraakt. Hij blijft wel op 3FM. Van der Lende krijgt in elk geval een programma in het weekend. Daarin zou veel aandacht zijn voor live-muziek en festivals. Dat is ongeveer dezelfde formule als van het huidige programma van Giel Beelen. Dit versterkte de geruchten dat ook een vertrek van Beelen, die 20 jaar verbonden was aan 3FM, op handen was.