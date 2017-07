Gijs Staverman ambassadeur KWF

Shia LaBeouf belooft: ik ga afkicken

3:16 Shia LaBeouf heeft woensdagavond via Twitter zijn excuses aangeboden voor zijn wangedrag tegen agenten in Savannah, in de Amerikaanse staat Georgia. De 31-jarige acteur werd zaterdag opgepakt vanwege openbaar dronkenschap en schold agenten uit. LaBeouf erkent dat hij verslaafd is en zegt hulp te gaan zoeken.