Gordon nu al zenuwachtig voor zijn bruiloft

,,OMG als ik er nu aan denk breekt het zweet mij uit", schrijft Gordon. ,,Wie wordt straks ongevraagd de first man of showbizz naast mij? Wie durft het aan die stap te zetten en is bereid zijn leven met mij te delen? Wie temt dit beest en heeft zoveel liefde in oprechtheid en warmte dat niets de liefde in de weg staat?"



Hoewel Gordon niet naarstig op zoek is en hij enorm twijfelde aan zijn deelname is hij toch overstag gegaan. ,,Ik heb altijd gezegd ik wil trouwen voor mijn 50e en dat is volgend jaar dus die belofte los ik in aan mezelf."