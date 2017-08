GTST krijgt Brabants tintje: vaste rol voor Anouk Maas uit Tilburg

De traditioneel bloedstollende cliffhanger van GTST liet vorige maand zien dat een brand in buurthuis Boks een dode eist in het fictieve dorpje Meerdijk. Het verlies van dit castlid wordt opgevuld door de komst van Zoë.

Het is niet de eerste keer dat Anouk, die zich na een yogaretreat in Thailand op haar nieuwe klus stort, de soapwereld verkent.

In 2012 had ze een korte gastrol. Ze was onder meer te zien in musicals als Dirty Dancing, Beauty and the Beast en Hairspray.