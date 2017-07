Hackers stelen script Game of Thrones

28.000 fans voor André Rieu naar de bioscoop

13:56 Ruim 28.000 mensen zijn verdeeld over drie dagen op verschillende locaties in Nederland naar een bioscoop getogen om de registratie van het concert van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht te zien. De concertregistratie werd op 22, 23 en 30 juli vertoond in negentig Nederlandse bioscopen.