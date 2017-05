Harry (16) ontroert publiek met nummer over oma met Alzheimer

Drie jaar geleden kreeg de oma van Harry de diagnose Alzheimer. Het was een zware tijd voor de familie, maar de tiener verwerkte zijn verdriet in een nummer dat hij zelf schreef: Not Alone. ,,Mijn oma heeft het lied ook gehoord. Ze zag er gelukkig uit", vertelde hij.



Harry had het zichtbaar moeilijk voordat hij zijn auditie mocht starten. ,,Om eerlijk te zijn gaat dit optreden heel lastig worden. Het betekent enorm veel voor me en ik kan me inleven in het nummer", zei hij emotioneel.