'Harry Styles heeft nieuw vriendinnetje'

Kenny Goss wist van escapades George Michael

Toen George Michael in 2006 werd 'betrapt' toen hij stond te zoenen met een onbekende man waren zijn fans in shock, maar Kenny Goss haalde er zijn schouders over op. De ex-partner van de afgelopen jaar overleden Britse zanger doet in The Sun een boekje open over het liefdesleven van hem en George. ,,We hadden een open relatie. Jaloers ben ik nooit geweest'', aldus Goss.