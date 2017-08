Harvey regent en waait op Republikeinen en Democraten

,,The worst is still to come for people down-stream today, but tomorrow that's a different story, we will eventually say goodbye to Harvey." Dit is de weervrouw van Houston Public Media News, onderdeel van NPR, de Amerikaanse publieke omroep. Geen reclame, non-stop coverage of the disaster.

Harvey is all around, het is de zwaarste tropische storm in tijden, misschien wel aller tijden. Op sommige plaatsen is al 42 inch regen gevallen. 42 inch, dat is 106 centimeter, zoveel valt er bij ons in een heel jaar niet. Hier is het al Code Oranje als er 3 centimeter verwacht wordt.

Vandaag bezoekt Trump het rampgebied. Trump, die de orkaan, hoorde ik net op een Evangelische zender, op zijn geweten heeft, hij is immers de Duivel zelve. Het is voor de presentatoren een verademing om even over Trump te kunnen praten, tussen de ooggetuigenverslagen door. Ik hoor een man die een video opnam toen het water zijn huis naderde. Vlak voordat het verzwolgen werd noemde hij zijn telefoonnummer, hij zat zelf in een boom, die niet omviel. Hij werd gered en naar een pizzahut gebracht die op een heuveltje lag. Toen hij daar eenmaal was, postte hij zijn video en meteen kreeg hij berichten van honderden mensen die hem onderdak aanboden. Het was, zei hij plechtig, de hand van God die hem uit de boom had geplukt.

We schakelen naar het enorme opvangcentrum waar evacués terecht kunnen. Er worden douches binnengebracht, kookgerei wordt geïnstalleerd en honderden vrijwilligers melden zich aan. Als we een sms sturen naar 9990 doneren we 10 Dollar, heel graag. Spullen zijn ook welkom, er is een dringende behoefte aan plus-size vrouwenkleding.

Dan naar Trump. Hij komt, men verwacht dat hij een verbindende toon zal aanslaan. Harvey regent en waait op zowel Republikeinen en Democraten. Als hij dit goed aanpakt, zou de wind hem wel eens een enorme lift kunnen geven, en die kan hij wel gebruiken. Hij staat er niet best voor. Maar als hij ook maar 1 woord verkeerd zegt, is hij de mensen definitief kwijt.