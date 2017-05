Henk Schiffmacher opgenomen in het ziekenhuis

,,Oh ridder! Hij is in goede handen en brengt nog twee dagen door in het ziekenhuis om goed uit te rusten", schrijft Louise bij een foto van Schiffmacher in een ziekenhuisbed. ,,Hij kan als het goed is maandag dan weer terugreizen."



Schiffmacher kreeg afgelopen week nog een lintje. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam werd de tatoeëerder benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In zijn veertigjarige loopbaan werd hij tot ver over de grenzen bekend om zijn kunstwerkjes van inkt. Bovendien is hij schrijver en kunstschilder en zet hij zich in voor organisaties die opkomen voor zwangere vrouwen met hiv en kinderen in ontwikkelingslanden.