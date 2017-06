Herstel Henny Huisman gaat vele maanden duren

Interview Wonder Woman is superheldin met een echt hart

9:12 Met haar titelrol in Wonder Woman, vanaf donderdag in de bioscoop, breekt actrice Gal Gadot definitief door in Hollywood. De voormalige Miss Israël maakt van de amazone Diana een ontwapenende, geestige en sexy vertolking die de harten steelt van mannen én vrouwen. ,,Vrouwen spiegelen zich aan haar.’’