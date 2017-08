Het persoonlijke zonnetje van Carolien, Amanda showt rondingen

Yfke rekt en strekt

Yfke Sturm begint haar ochtend in de luxe Franse badplaats St. Tropez goed. De blondine deelt een kort filmpje waarin ze − zo lijk het − een aantal rek- en strekoefeningen doet. ,,Goedemorgen St. Tropez!" schrijft het model erbij, gevolgd door een Emoji met gespierde armen.

Good morning St. Tropez 💪@joanneleighlondon @carolinelabourdette Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Aug 2017 om 2:48 PDT

Feestje voor Kiki

Het is feest in huize Van Dam: dochter Kiki mag vandaag drie kaarsjes uitblazen. Nicolette deelt een collage van het blonde meisje met daarbij een tekst die alleen een trotse mama kan schrijven. ,,Hoe bijzonder ze is, hoe grappig maar ook zo bijdehand, hoe ze 'een topje toffie' zegt", somt ze op. ,,Elke dag met Kiki is een feest!"

Altijd zon met Otis in huis

Carolien Karthaus-Spoor kan haar geluk niet op. Ze zegt zelfs de regen te kunnen trotseren, want het vijf weken oude ventje is het zonnetje in huis. De actrice deelt een foto waarop hij met zijn blauwe kijkers de camera inkijkt. ,,Wat lijkt hij veel op jou!" merken meerdere volgers op.

Good Morning! Kom maar op met die regen: hier schijnt altijd de zon ❤️ #babyotis #sunshineofmylife #5weeks Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Aug 2017 om 1:06 PDT

AnneMarie geniet volop

Kersverse mama AnneMarie Keizer kan het nog steeds nauwelijks geloven. Vorige week werd dochtertje Kiki geboren en de zoete kiekjes kunnen niet uitblijven. Vandaag deelt een fotografe een foto waarop de blondine met een dromerige blik vooruit kijkt terwijl het kleine meisje in haar armen slaapt.

Jan haalt boodschapjes

Even bijkomen op huwelijksreis: Jan Versteegh weet er alles van. Toch doet de onlangs getrouwde presentator een klein boodschapje. Zo te zien had het bruidspaar trek in een vers stokbroodje. Jan loopt er overigens lekker nonchalant bij met de broden onder zijn arm. ,,Bonjour. Baguette. L'amour", schrijft hij bij het kiekje.

Bonjour. Baguette. L'amour. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Aug 2017 om 1:09 PDT

Amanda trots op 'curves'

'When life gives you curves, flaunt them', schrijft Amanda Balk op Instagram. De realityster heeft vorige week haar eigen bikinilijn op de markt gelanceerd en post nu dagelijks foto's van de pikante setjes. Ook vandaag is het weer raak: Amanda poseert in een oranje badpak, waarbij een deel van haar buik zichtbaar is en haar rondingen niet ongezien blijven.

When life gives you curves flaunt them... Een foto die is geplaatst door null (@) op 31 Jul 2017 om 23:32 PDT

Romy wil nog niet weg

Tropische temperaturen en luxe optrekjes: Romy Monteiro viert vakantie op het populaire Indonesische eiland Bali. Vandaag deelt ze een foto waarop ze baantjes trekt in het zwembad. De foto is van boven genomen, hoogstwaarschijnlijk door haar verloofde Django. ,,Kan ik hier voor altijd blijven?" zwijmelt Romy.

Can i stay here forever? 💦 Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Aug 2017 om 4:37 PDT

Sylvie trekt eropuit

Ze verkast van het ene eiland naar het andere eiland. Vandaag is Sylvie Meis neergestreken op het Spaanse eiland Mallorca, waar ze er naar eigen zeggen lekker op uit trekt. Daar hoort natuurlijk een professioneel geschoten kiekje bij.