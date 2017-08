Hoe is het met… ? François Boulangé

verdwenen bn'ersIn deze serie zoeken we BN’ers op die eens in de schijnwerpers stonden, maar nu verdwenen zijn van het podium. Vandaag: François Boulangé, die eind jaren negentig als ‘Mister Lingo’ door het leven ging.

Het ronde, studentikoze brilletje is gebleven, net als de vriendelijke glimlach en het ietwat warrige haar. In uiterlijke zin verschillen alleen de snor en de stoppels op de kin met twee decennia geleden toen François Boulangé dagelijks op televisie was als presentator van Lingo.

,,Ik ben ook niet veel veranderd, hoor'', glimlacht hij, ,,alleen wat ouder geworden.''

Maar liefst 2.000 afleveringen van Lingo presenteert François Boulangé (63) tussen 1993 en 2000, een klus die onverwacht komt. De Haarlemmer werkt achter de schermen, is eindredacteur van Lingo als presentator Robert ten Brink in 1992 vertrekt. ,,Iemand zette mij toen per ongeluk op een lijst voor een screentest. Een presentator was ik natuurlijk niet, maar ik wist wel hoe het werkte. Ik had al duizend afleveringen meegekeken.''

Het blijkt een gouden greep: François Boulangé –voor wie twijfels heeft: het is zijn echte naam en niet Frans Bakker-, ontpopt zich tot een beminnelijke, toegankelijke presentator van het populaire spelletje. ,,Het was een leuke tijd, veel lol gehad. We namen in drie weken tijd zestig afleveringen op. Ik kon nooit iets actueels zeggen. Over een wedstrijd van Ajax die avond daarvoor was of zo, want de uitzending kwam vaak weken later.''

Aan zijn Lingo-avontuur komt in 2000 vrij plotseling een einde. Het programma verhuist naar de TROS. ,,Daar stond een werkloze presentatrice (Nance van Coolen) klaar en ik was een echt VARA-gezicht'', aldus Boulangé, die Lingo in 2014 van de buis ziet verdwijnen. Hij pleit voor een terugkeer. ,,Lingo is een combinatie van woordspel en Bingo, een gouden formule. Veel buitenlanders die in Nederland wonen, hebben baat gehad bij Lingo. Niet alleen Marokkanen en Turken, ook Engelsen, Amerikanen, expats. Ik hoor het nóg vaak.''

Boulangé die al jaren samenwoont met zijn vriendin ('Geen kinderen') gaat zelf ‘gewoon’ verder met zijn eigen televisie- en productiebedrijf. Maakt bedrijfsfilms, doet voice-overs en stemmen voor History Channel en komt sporadisch uit de luwte, zoals vorig jaar bij De Slimste Mens en vanavond als hij het Forever Young Festival presenteert ('Een soort Lowlands voor 65-plussers'). Spelletjes blijven trekken, of het nu bridge is of een pubquiz. ,,Vanwege de pub én de quiz.''