De eerste televisieserie bleef kuis. In 2008 werd een nieuwe bewerking van Brideshead gemaakt voor de bioscoop, waarin Sebastian Charles probeert te zoenen. Het blijft bij een poging, want Charles is niet van deze toenadering gediend. Toch veroorzaakte dit moment veel ophef bij de Britse kijkers.



Homo's en lesbiennes in films zorgen vaak voor gedoe. Paul Verhoeven kan erover meepraten. In zijn film Spetters (1980) zit een homoverkrachting. Verhoeven werd fel veroordeeld omdat hij het homogeweld zo expliciet in beeld bracht. Er werd zelfs een comité opgericht om de film te boycotten. Ook werd Verhoeven in het praatprogramma van Sonja Barend gekielhaald.



De geschiedenis herhaalde zich toen Verhoeven in Amerika met protestacties werd geconfronteerd omdat er in zijn thriller Basic Instinct (1991) een biseksuele moordenares voorkomt. Dat zorgde voor een negatief beeld van de homoseksuele medemens, volgens de actievoerders (die de film toen nog niet hadden gezien).



Expliciete homoseks zorgde voor ophef in Nederland toen de VPRO Taxi zum Klo (1981) uitzond. Daarin komt anale mannen-seks duidelijk in beeld. Er werd stevig geprotesteerd. Als ik mij goed herinner stelde de SGP zelfs Kamervragen.



Vrijscènes met alleen maar vrouwen leveren minder trammelant op. La Vie d'Adèle (2013) bevat een van de meest hitsige lesbische liefdesscènes aller tijden. Het was voor velen spraakmakend, maar werd niet als aanstootgevend ervaren. De film won onder meer de Gouden Palm van het Filmfestival van Cannes. Het was juryvoorzitter Steven Spielberg die naar verluidt ijverde voor het toekennen van de hoofdprijs. ,,Hij wilde de film zelfs aan zijn kinderen laten zien'', beweerde regisseur Abdellatif Kechiche nadien. Toch moet Spielberg zelf zijn eerste homofilm nog maken.