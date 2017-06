Hoogzwangere Estavana wil in Nederland bevallen

Het stel woont momenteel in Denemarken voor hun carrières. Rafael is vaak onderweg. Iets dat de blondine, nu ze veel thuis zit, nog wel eens gaat vervelen. ,,Soms zijn de dagen zo lang en saai. Het is best lastig om de hele dag thuis te zitten. Ik moet het doen met series kijken", vertelt ze in RTL Boulevard.



Het was de afgelopen weken niet precies duidelijk wanneer Estavana moest bevallen, maar ze kondigde vandaag aan dat ze over drie weken is uitgerekend en speciaal daarvoor naar Nederland komt. ,,Ik wil graag in Nederland bevallen. Dan kan iedereen langskomen", legt ze uit. Over Rafael zegt ze: ,,Rafael is de beste vader die ik me kan wensen."



Estavana's moeder gaat na de bevalling mee naar Denemarken. ,,Ze blijft drie maanden om mij onder andere bij te staan."



De tophandbalster wordt voor de eerste keer moeder. Rafael is al tien jaar vader. Samen met zijn ex Sylvie Meis kreeg hij zoon Damián, die ook niet kan wachten op de komst van zijn zusje. ,,Damián is supertrots."