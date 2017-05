House of Cards voor beginners

Echt of fake?

House of Cards is fictie. President Frank Underwood bestaat niet echt. Maar de makers van de Netflix-serie weten zelf soms niet of ze dromen of wakker zijn. Het grote verschil met de voorgaande vier seizoenen, waarvan de eerste in 2013 verscheen: de presidenten in de echte wereld. Voorheen Barack Obama, tegenwoordig Donald Trump. Met die laatste wordt de serie links en rechts ingehaald als het gaat om onwaarschijnlijke scenario’s.



Trump heeft met zijn Mexicaanse muur, inreisverbod uit bepaalde moslimlanden en het ontslag van de FBI-directeur al acties achter zijn naam die in het script van House of Cards niet zouden misstaan. ,,Het is onvoorstelbaar’’, zei acteur Kevin Spacey (president Frank Underwood in de serie) vorige week in een van zijn tv-optredens. ,,Maar tussen de opnames en nu zijn er vier, vijf dingen echt gebeurd die wij in de serie hebben verzonnen. Straks denken mensen dat wij die ideeën uit het nieuws hebben gehaald, maar wij waren eerst!’’ Robin Wright, die First lady Claire Underwood vertolkt, zei in de talkshow van Ellen DeGeneres iets soortgelijks: ,,Ik denk dat we zo geen verhaallijnen meer over houden. Trump heeft ze allemaal gestolen.’’