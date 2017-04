'Huis Prince wemelde van de verstopte pillen'

Een dag voor zijn overlijden liet de 57-jarige artiest zijn bodyguard onder meer Percocet halen, een mix van de sterke pijnstiller oxycodon en paracetamol. Opvallend is dat Prince een andere naam gebruikte - Peter Bravestrong - om de medicatie in handen te krijgen. Mogelijk om te voorkomen dat mensen achter zijn verslaving kwamen.



De Percocet is overigens niet de medicatie die Prince fataal is geworden. Volgens de officiële verklaring is de zanger op 21 april 2016 overleden aan een overdosis fentanyl, wat eveneens een sterke pijnstiller is.