Humberto, hoe spannend maak je het?

InterviewRTL onthulde gisteren de programma’s die dit najaar op tv komen. Gordon die gaat trouwen, bekende stellen die ouder worden gemaakt in The Story of My Life en Johnny die met Into the wild een Waar is de Mol 2.0 maakt. Maar het spannendste is misschien wel hoe Humberto Tan het met zijn RTL Late Night gaat doen.

Hij was dé man die alle prijzen in de wacht sleepte en de kijkers aan zich bond. Maar het eerste halfjaar van 2017 had Humberto Tan het ineens moeilijk met zijn RTL Late Night tegenover de florerende talkshow van Eva Jinek. Het noopt de redactie van Late Night tot wat veranderingen. Subtiel weliswaar, maar toch. Om zo de schwung weer terug te krijgen.

RTL-programmadirecteur Erland Galjaard heeft er het volste vertrouwen in. ,,Populariteit schommelt altijd. Een tijd terug was Jinek nergens. Ik kwam haar wel eens tegen, dan zei ze: als Humberto weer begint, kan ik wel weer inpakken. Nu zijn we een jaar verder en scoort zij ongelooflijk goed en hebben wij het lastiger. Overigens was Humberto wel sterk in de voor ons belangrijke doelgroep 20- tot 49-jarigen. Maar natuurlijk zit niemand erop te wachten dat hij van een miljoen terugloopt naar 600.000 kijkers.’’

Ga je je er meer tegenaan bemoeien?

,,Aan het eind van het afgelopen seizoen zijn we rond de tafel gegaan, maar dat is niets bijzonders, zo’n dagelijkse show heeft altijd bijsturing nodig. Bij Jinek ging de bank eruit bijvoorbeeld.''

Quote Populariteit schommelt altijd. Een tijd terug was Jinek nergens. Ik kwam haar wel eens tegen, dan zei ze: als Humberto weer begint, kan ik wel weer inpakken

Kun je concreet veranderingen noemen?

,,Het zit hem meer in het neerzetten van de sfeer. We hadden bijvoorbeeld Goedele Liekens om nieuws te duiden, maar moeten we nu andere specialisten hebben? En we moeten kijken naar de onderwerpkeuze. Als alle talkshows achter een actuele gast aan hollen en die gast kiest voor een ander programma, moeten we dan wel de één na beste gast voor dat onderwerp aan tafel zetten? Of moeten we dan gewoon kiezen voor een heel ander onderwerp?’’

Er klinkt steeds meer kritiek op Humberto.

,,Allemaal onzin. Hij zou geen echte journalist zijn, hij zou zo’n talkshow niet kunnen dragen. Iedereen praat elkaar na. Die man heeft vorig jaar de Sonja Barend-award gewonnen voor een prachtig interview met de jongens die de aanval op Bataclan hadden overleefd. Het is aan ons om Humberto te faciliteren, ervoor te zorgen dat hij de sfeer kan neerzetten, want daar blijft hij meester in.’’

RTl presenteert komt dit seizoen met veel nieuwe programma's. Was er vernieuwing nodig?

,,Nee, er zijn nu ook een paar programma's af waaraan we al lang werkten, zoals Spreekrecht, Onschuldig. Er zit verder niet een bepaalde gedachte achter. Als dat al zo is, is het meer voor de weekenden. Daarin hebben we beperkte bewegingsvrijheid door Dance Dance Dance en The Voice, succesvolle shows die we graag doorzetten. Zo doen we dit jaar Oh, wat een jaar in plaats van Ik hou van Holland.''

Om het een andere sfeer te geven?

,,Ja, zo zetten we Kroongetuige, waarin BN'ers in de huid van een rechercheur kruipen om een moord op te lossen, achter Dance Dance Dance. Daar kijken veel mensen naar, dus is de hoop dat die blijven hangen. Maar het is een risico, want het sluit minder op elkaar aan dan dat we er een andere studioshow achter zouden zetten. Het is niet een programma waar je makkelijk instapt en achterover kunt leunen als kijker. Je moet er zin in hebben.''

Zo'n programma als Kroongetuige lijkt bij uitstek iets dat je op de avond zelf moet kijken om te kunnen meepraten, mocht het een succes worden. Wil je zo de kijker voor de tv behouden, nu jullie last hebben van diensten als Netflix?

,,Netflix bepaalt niet wat wij doen. Wij zien RTL4 maar als één van de platformen waarop we uitzenden. Stel dat er straks naar Kroongetuige of de dramaserie Meisje van Plezier 800.000 of 900.000 mensen kijken en er ook 300.000 mensen naar Videoland gaan om voor- of achteraf te kijken. Dan is het voor RTL een meer dan geslaagd project, alleen is het veel minder zichtbaar.''

Dat is een lastig verhaal voor de buitenwereld.

,,Het is lastiger om voor het voetlicht te brengen welk programma een succes is. Adverteerders schrikken misschien als ze ’s ochtends naar de kijkcijfers kijken. Ik kijk er zelf al vijf jaar niet meer naar. Het totale bereik is veel belangrijker. Ik hoef niet meer in de top 25 staan, dat is echt van lang geleden. De doelgroepcijfers, doen we het goed bij de boodschappers (20- tot 49-jarigen), vind ik wel interessant. En daarin doen we het nog heel goed.''