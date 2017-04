De nieuwe reclamecampagne Durf jezelf te zijn van parfumerie ICI Paris XL is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. In de radio- en televisiespots wordt beweerd dat vrouwen met make-up, dagcrème of parfum binnen no time een salarisverhoging binnenharken, met een onenightstand trouwen of in één klap een bekend YouTubefenomeen zijn. ICI Paris XL heeft excuses aangeboden.