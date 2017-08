Idols-Nina zegt spotlights gedag: Het gaat niet om mij, maar om God

De bijbelschool wordt volgens Nina niet gefinancierd door de overheid en ze kan ook geen geld lenen. Daarom geeft ze op 1 september een benefietconcert in de Bergambachtse Ontmoetingskerk. De helft van de opbrengst gaat naar Nina, de andere helft naar een bevriende familie die een school bouwt in Kenia.



In haar uitgebreide aankondiging van het concert op Facebook spreekt Den Hartog over de afgelopen jaren, maar rept ze met geen woord over Idols. ,,Ik heb die periode echt achter me gelaten’’, zegt de zangeres. ,,Ik schaam me er niet voor, maar ik wil niet dat mensen me beoordelen op mijn Idols-avontuur.’’



Spijt van haar deelname heeft Nina niet. ,,Mijn aanmelding was een impulsactie, maar het was ontzettend leerzaam. Ik ben heel blij dat ik heb gewonnen en dat was ook mijn wens, maar ik wilde het niet de rest van mijn leven doen. Als ik dat van tevoren had geweten, had ik geen auditie gedaan.’’