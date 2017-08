'Ik heb nooit iemand belazerd, alleen gelogen over mijn gokverslaving'

Waarom moest dit verhaal in een boek?

,,Een paar jaar geleden onderging ik een zware hartoperatie. Ik had op die operatietafel dood kunnen blijven. Redelijk in paniek overdacht ik mijn leven. Ik wil niet pochen over mijn succes, maar er mocht weleens naar buiten wat ik allemaal heb meegemaakt. En ik wilde vooral eerlijk zijn. Ik heb in mijn leven nooit iemand belazerd, maar over het gokken heb ik vaak gelogen. Om het te verbergen. Het schrijven is voor mij therapie geweest. Ik heb soms als een kind zitten janken.’’



Waarover was het schrijven het moeilijkst?

,,Over mijn moeder. Ze was, denk ik, uiteindelijk een goede moeder. Ze is al op haar 41ste gestorven. Ik heb nooit begrepen waarom ze me niet eerder over mijn broer en zus heeft verteld. Ik hoorde pas als tiener van hun bestaan. Ze zijn door anderen opgevoed.’’



U heeft lang niet geweten dat ze als prostituee werkte.

,,Dat soort verhalen vertellen, voelt toch een beetje gênant. Maar het is wel mijn leven geweest. Ik vind: je kunt niet eerlijk genoeg zijn. Ik bied mijn eerste vrouw in het boek mijn excuses aan. Ik hield van haar, maar was nooit monogaam. Hoe dat gebeurde, heb ik in het boek beschreven.’’



Daarin bent u behoorlijk expliciet. U noemt de dames soms bij naam. Zo beschrijft u zangeres Astrid Nijgh als een regelrechte nymfomane.

,,Tja, we waren jong en dan wil je wat, hè? Ik heb Astrid gevraagd of ik over ons avontuur mocht vertellen. Zij had er geen moeite mee.’’



Reageerde iedereen die in het boek voorkomt zo begripvol?

,,Mijn twee oudste dochters (Ouwens heeft vier dochters bij drie vrouwen, red.) zijn boos op me. Ze waren gisteren ook niet op de boekpresentatie. Ze vinden al die verhalen niet kunnen, mailden ze. Ik heb ze teruggeschreven: ‘Ja, lieverds. Zo is het nu eenmaal gegaan. Anders had ik een sprookjesboek moeten schrijven.’ Heel vervelend als ze zich gekwetst voelen, maar het zou huichelachtig zijn om maar de helft te vertellen.’’