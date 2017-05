In de voetsporen van Ripley

Alien: CovenantHoe evenaar je een van de meest iconische vrouwenrollen uit de filmgeschiedenis? Katherine Waterston moest in 'Alien: Covenant' in de voetsporen treden van Sigourney Weaver, die van de astronaut Ellen Ripley in de eerste 'Alien'-films een legendarisch personage maakte.

Het eerste offer dat Katherine Waterston voor haar rol in Alien: Covenant moest brengen, waren haar lokken. Om het juiste uiterlijk te krijgen voor de rol van de terra-astronaut Daniels moest zij de schaar laten zetten in haar kapsel. Niet om het uiterlijk van Sigourney Weaver, haar voorganger in de eerste Alien-films, na te apen, maar meer om praktische redenen.

,,Daniels is geen glamourpoes die maalt om haar uiterlijk. Zij heeft andere zaken aan haar hoofd. Zij maakt deel uit van een wetenschappelijke expeditie waarvoor zij zich in eerste instantie dienstbaar opstelt. Haar taak is om op een nieuwe planeet de aarde te ontginnen. Pas veel later in de film moet zij haar leiderscapaciteiten aanspreken om te overleven."

Vanzelfsprekend was Waterston (37) op de hoogte van de Alien-serie voordat zij de rol van Daniels accepteerde. ,,Ik was een jaar of 11 toen iemand mij die scène uit de eerste film liet zien waarin dat monster uit de borst van die mannelijke astronaut springt. Dat heeft mij een jarenlang trauma opgeleverd. Pas veel later had ik de moed verzameld om de complete film te zien."

Waterston was daarna enorm onder de indruk van de wijze waarop Weaver haar rol benaderde. Niet als een vrouwelijke imitatie van een man maar als een vindingrijke overlevingskunstenaar. ,,In de latere films is zij meer gespierd dan in het begin. Mijn personage is ook geen soldaat, maar iemand die gedwongen wordt om voor haar leven te vechten."

Op de set van Alien: Covenant hoefde de actrice - dochter van acteur Sam Waterston - niet op haar fantasie af te gaan in de scènes waarin het monster opduikt. Normaal gesproken moeten de acteurs in de meeste films vol speciale effecten tegenover een groen of blauw scherm acteren en hun verbeeldingskracht de vrije loop laten zonder te weten hoe het eindresultaat eruit ziet.

Vlijmscherpe visie

,,Regisseur Ridley Scott had de beelden van het monster al gedeeltelijk in zijn computer staan, zodat de acteurs een idee kregen van het afschuwelijke uiterlijk van hun tegenstander", legt Waterston uit. De actrice is erg onder de indruk van Scott, die met Alien: Covenant een vervolg maakte op Prometheus, zonder twijfel de ingewikkeldste film uit de reeks.

,,Ridley heeft een vlijmscherpe visie op hoe hij een verhaal wil vertellen. Hij wil het publiek niet alleen vermaken, maar ook aan het denken zetten over kwesties als het ontstaan van het leven. De energie die hij uitstraalt is echt indrukwekkend. Zeker voor iemand die 79 is."

Harry Potter

Volledig scherm Weaver (l) en haar opvolgster in de Alien-reeks Waterston. © RV De in New York woonachtige actrice heeft al een aanzienlijk aantal spraakmakende vertolkingen op haar naam staan. Zo speelde zij in de familiefilm Fantastic Beasts and Where To Find Them, geschreven door Harry Potter-auteur JK Rowling, een belangrijke rol als een heks met een joodse achtergrond genaamd Porpentina Goldstein die haar magische kwaliteiten niet echt onder controle heeft. Daarvóór schitterde zij vooral in kleinschalige artistieke films, zoals Taking Woodstock, Good Dick en Inherent Vice.



Met Alien: Covenant zal Waterston in een klap een veel groter publiek bereiken dan de meeste van haar vorige films bij elkaar opgeteld. Het is niet ondenkbaar dat zij ook opduikt in het vervolg waarvan het scenario al bijna voltooid is. Pas dan zal duidelijk zijn of Waterston eenzelfde impact op de fans van Alien zal hebben als Sigourney Weaver.