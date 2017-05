Inge de Bruijn vindt ook naakt de liefde niet

Bibberend van de zenuwen stond De Bruijn presentator Dennis Weening voorafgaan aan het datingavontuur te woord. Ze vond het best ongemakkelijk uit de kleren te gaan, maar ze had het er voor over. Ze hoopte namelijk een relatie aan het programma over te houden. Met een Adam die reislustig is en goed kan koken. ,,Al mijn vriendinnen hebben vriendjes die goed kunnen koken, dat zou toch top zijn.”



Haar eerste date op het eiland was met Richard, een makelaar met een dochter uit een eerdere relatie. De eerste ontmoeting zit vol ongemak. De Bruijn vraagt zich af wat de man heeft doen besluiten zich op te geven voor het programma. Richard countert met de opmerking dat hij de Olympisch kampioene een ‘lekker wijf’ vindt. ,,Lekker plat”, reageert ze.



Voor de grote test slaagt Richard niet. Als De Bruijn hem vraagt of hij kan koken, geeft hij aan daar niet goed in te zijn. Ook met het vuurtje stoken voor het avondeten slaagt hij niet, terwijl zijn date juist wel het vlammetje aan krijgt. Er springt in ieder geval geen vonk tussen de twee over.