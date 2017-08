Irene en Winston matig van start met spelletjesavond SBS6

Winstons programma Mensenkennis trok om 20.30 uur 426.000 toeschouwers, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. Irene moest het een uur later doen met 413.000 kijkers voor De Perfecte Vraag. SBS6 legde het daarmee af tegen NPO1, NPO2 en RTL4. De winnaars op primetime waren De Slimste Mens op NPO2 (1.274.000 kijkers) en Linda's Zomerweek op RTL4 met 955.000 kijkers.



Moors en Gerschtanowitz weigeren zich druk te maken om de kijkcijfers, zeiden ze gisteren nog tegen deze site. ,,Dat televisielandschap is zó aan het veranderen op dit moment'', aldus Winston. ,,Kijkcijfers dalen daadwerkelijk met de dag. Ik weet van Mensenkennis gewoon dat we er niet meer dan dit uit hadden kunnen halen, en dat is genoeg voor me.''



Ook Moors sprak van een ‘gekke tv-tijd’. ,,Ik hoop wel dat de kijkers nieuwsgierig worden naar de nieuwe quizavond bij SBS. Die moet gewoon in mensen hun systeem komen, dat is de missie.''