Israël in shock om stoppen met Songfestival

Direct na de uitzending ging het kanaal op zwart. De zender Channel 1 is onderdeel van de Israëlische publieke omroep, de IBA. De IBA werd vandaag op last van de regering gesloten na een lange juridische strijd. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vindt de IBA inefficiënt, bureaucratisch en te duur en diende het wetsvoorstel in om de omroep te sluiten en te vervangen door een modernere organisatie. Critici zien in de hervorming een slinkse manoeuvre om de kritische media in het land aan banden te leggen.

Te links

Netanyahu, die tevens minister van Communicatie is, heeft een slechte verstandhouding met veel media. De rechtse premier vindt het Israëlische journaille te links en geeft vrijwel nooit interviews aan binnenlandse kranten of televisiezenders. Hij maakt de laatste jaren handig gebruik van Facebook en Twitter om zijn boodschap direct bij de kiezers te krijgen, zonder tussenkomst van lastige vragen.



Maar de sluiting van de IBA heeft door velen onvoorziene, dramatische gevolgen voor Israëls deelname aan het Eurovisiesongfestival, dat grote populariteit geniet in het land. De IBA heeft de uitzendrechten van het Eurovisiesongfestival omdat het lid is van de European Broadcasting Union. Lidmaatschap van deze organisatie is verplicht voor het uitzending van de officiële beelden. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe Israëlische publieke omroep ook lid kan worden van deze Europese organisatie. Tot die tijd doet Israël in ieder geval niet meer mee.



Die boodschap kwam hard aan bij het Israëlische publiek. In boze berichten op Facebook spreken zij hun afkeur uit over de gang van zaken. Veel Israëliërs zijn trots dat hun land, dat buiten de grenzen van Europa ligt en geen lid is van de Europese Unie, mee mag doen aan het Eurovisiesongfestival. Het land won het festival drie keer sinds de eerste deelname in 1973. De laatste keer, in 1998, won de zangeres Dana International als eerste transgender het festival met het lied Diva, dat uitgroeide tot een wereldhit.