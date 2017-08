Jamai in de huid van koningin, Fajah houdt van Nederland

Pech voor Kim

Ben je net uitgedost om op pad te gaan, plast je zoontje je onder. Kim Kötter weet er alles van. Zoontje Muck werd onder de douche gezet door zijn moeder, maar blijkbaar kon hij de kleine boodschap niet ophouden. ,,Toch knap!", concludeert de blondine.

Leuk een zoon.. Heb je je haartjes leuk laten wassen en föhnen.. zet je een uur later je zoon onder de douche... plast hij het net geföhnde haar helemaal onder. 😳 toch knap! 👏🏼 @muckepuk Een foto die is geplaatst door null (@) op 3 Aug 2017 om 13:45 PDT

De charismatische tweeling van Art

De tweeling van Art Rooijakkers, Puk en Keesje, valt goed in de smaak bij de Italiaanse omaatjes. Het gezin maakt zich op voor vertrek naar huis, maar dat zit er voorlopig niet in. ,,Mogen we onze tweeling terug?", vraagt de presentator zich af.

"Maar we moeten nu echt de vlucht naar Amsterdam halen. Mogen we onze tweeling terug?" #pukenkeesje #italiaanseomaatjes #matchmadeinheaven Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Aug 2017 om 0:22 PDT

Meet the Queen

Jamai is voor een fotoshoot in wel heel bijzondere kleding gehuld. De presentator draagt een koninklijke outfit en kijkt uiterst serieus de camera in. Aan zijn volgers stelt hij zich voor: ,,Meet your new queen!"

Meet your New Queen! De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier 😉......#tbt #musicofthekings #tbt🔙 Een foto die is geplaatst door null (@) op 3 Aug 2017 om 8:38 PDT

Kim op de bahama's

Ze reist de hele wereld over, maar sommige plekjes moeten echt vastgelegd worden. Vandaag is topmodel Kim Feenstra op de tropische Bahama's. Ze maakt een kiekje waarop haar blauwe ogen met de zee matchen. Haar volgers kunnen het niet meer aan. ,,Je bent zó knap!", zwijmelt een mannelijke fan.

Into the Blue #bahamas 🇧🇸 Een foto die is geplaatst door null (@) op 4 Aug 2017 om 1:53 PDT

Fajah is weer thuis

Vakantie vieren is heerlijk, maar weer thuiskomen is ook helemaal niet verkeerd. Fajah Lourens is terug van haar vakantieadres en maakt maar al te graag duidelijk hoeveel ze haar landje gemist heeft. ,,Oost west, thuis best!", schrijft de killerbodyfanate.