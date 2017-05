James Bond acteur Roger Moore (89) overleden

In een zojuist gepubliceerde brief melden de dochters van Moore dat de acteur vandaag in Zwitserland is overleden. Volgens hen is Moore overleden aan de gevolgen van kanker. ,,De liefde waarmee hij was omringd in zijn laatste dagen was zo groot dat we dit niet in woorden kunnen omschrijven. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Kristina in deze moeilijke tijden. Zoals onze vader had gewild, wordt hij begraven in Monaco.''