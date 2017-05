Jan Smit heeft al veel ideeën voor De Toppers 2018

Jan Smit had afgelopen nacht moeite om in slaap te komen. Donderdag stond de Volendammer tijdens repetities voor het eerst met zijn collega-Toppers op het podium en dat zette hem aan het denken. ,,Ik heb al zo veel ideeën voor volgend jaar en ja, dan gaat het malen", zegt Jan tegen BuzzE.

Vrijdag- en zaterdagavond wordt Jan 'ingewerkt' tijdens Toppers in Concert. ,,Ik duik dit jaar een aantal keer op, volgend jaar ben ik als vierde Topper echt bij de hele show betrokken." Dat betekent ook dat Jan dan aan mag schuiven bij de vergaderingen van René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom en mee mag denken over de show. ,,Dat is ook de reden dat ik ben gevraagd, ze zochten een nieuwe, frisse wind."

Hoewel Jan zich 'heel natuurlijk' bij René, Gerard en Jeroen aansloot, voelt Toppers in Concert 2017 toch echt een beetje als inwerken voor de Volendammer. ,,Ik ken ze alle drie al honderd jaar, heb met alle drie gezongen en heb met alle drie gefeest. Het zijn echt vrienden, die klik was er al. Maar ik kom wel in een geoliede machine terecht. Ik zie nu hoe veel werk er verzet moet worden, zo'n show is een opgave an sich."

Ver-Topperd

Voor Jan zijn de liedjes - ,,veel medleys, maar je komt toch al snel aan 150 nummers" - het minste probleem. ,,Het ging er tijdens de repetitie veel meer om waar je wanneer staat en wanneer je samen zingt. Je moet toch zo'n heel stadion vermaken."

Hoewel Jan moeite had in slaap te komen, heeft hij 'fantastisch geslapen' en is hij klaar voor het eerste Toppers-concert van vrijdagavond. ,,We hebben gisteren van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gerepeteerd, ik ben er helemaal klaar voor."