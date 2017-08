Jan Versteegh kan plasseksgrap tegen Patricia Paay niet laten

Op 9 februari kwam de nachtmerrie van de blondine uit: een kort seksfilmpje waarin ze door een onbekende man werd verwend in een ligbad lekte uit. De spraakmakende plasseksbeelden werden massaal gedeeld. Paay reageerde kort daarna in de talkshow van Eva Jinek dat het om het werk van een zieke geest gaat en dat ze er kapt van is. Ze deed aangifte tegen de websites GeenStijl en Dumpert wegens het verspreiden van de beelden. ,,Ik weet dat we ons daar op glad ijs begeven vanwege de persvrijheid, maar er moet een einde komen aan alle bagger die zomaar kan worden gepubliceerd'', liet haar advocaat weten. De zaak loopt nog.



Paay kreeg in juni bijval van De Mol nadat de presentatrice een speciale editie van haar blad LINDA publiceerde plus een online register. De Mol wil wraakporno een halt toeroepen. ,,Het oneigenlijk verkrijgen en ongewild online verspreiden van seksueel getinte foto’s en video’s is strafbaar. Desondanks is Patricia een van de vele slachtoffers van zogeheten online sex shaming. En voor deze slachtoffers is vaak maar weinig aandacht. Daar wil LINDA., met een nummer geheel in het teken van dit onderwerp, graag verandering in brengen'', liet de redactie weten.