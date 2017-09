Japanse prinses Mako en Kei maken verloving officieel

Foto's Amal Clooney schittert in lila in Venetië

17:17 Mensenrechtenjuriste Amal Clooney (39) heeft drie maanden na de geboorte van haar tweeling Alexander en Ella haar rentree gemaakt op de rode loper. De brunette verscheen gisteren in Venetië in een lila creatie, arm in arm met haar man George (56) tijdens de galapremière van zijn film Suburbicon.