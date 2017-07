Jarige Gordon (49) viert het leven op Grieks 'ongelukseiland' Mykonos

Goor komt regelmatig in het mediterrane paradijs waar hij in september 2015 zwaar gewond raakte nadat hij op straat van achteren werd aangereden door een auto. Ook vorig jaar vierde Gordon zijn feestje op Mykonos. Het was na het ongeluk de eerste keer dan hij daar weer kwam. ,,Het zal moeilijk zijn, maar ik wil het leven vieren'', vertelde hij toen kort voor zijn vertrek. En ook dat hij nog steeds klachten heeft die een gevolg zijn van het ongeluk. ,,Ik heb gevochten voor mijn herstel en ondanks de nog altijd pijnlijke heup, oorsuizen en nog duizelig af en toe ben ik er heelhuids doorheen gekomen.''



Het ongeluk vond 3 september vroeg in de ochtend plaats toen Gordon vanaf een restaurantje naar zijn hotel op het eiland wandelde. Een automobilist reed hem aan, maar de persoon in kwestie ging er als een haas vandoor. De zwaargewonde Goor kreeg hulp van toevallige passanten en werd bewusteloos per ambulance naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Vervolgens werd hij per traumavliegtuig naar Athene gebracht. Terug in Nederland moest hij langere tijd herstellen in een aangepast bed in zijn Blaricumse villa.



De dader is nooit gevonden. Hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden is Gordon nog altijd een raadsel. Hij liep op Mykonos aan de kant van de weg waar op het moment van het ongeluk nog meer mensen aan de wandel waren. Hoe dan ook vond hij de aanrijding, waarbij diverse botbreuken opliep, en de nasleep ervan traumatisch, zo liet hij meermaals weten. ,,Ik had wel dood kunnen zijn.''



Voor een nieuw tv-programma gaat de RTL-entertainer, die recent zijn derde koffiezaak opende, op zoek naar zijn grote liefde, aangezien de zanger het zat is om nog langer als vrijgezel door het leven te gaan. Gordon zal op 22 november in Zuid-Afrika zijn eeuwige trouw beloven aan een vooralsnog onbekende man.