Jeroen van der Boom zingt gevoelige ballade tijdens afscheid OG3NE-moeder

Jeroen van der Boom (45) heeft zaterdag in crematorium Essenhof in Dordrecht de gevoelige ballade Beeld Zonder Geluid gezongen tijdens de uitvaartplechtigheid van Isolde Vol-Malee: de moeder van OG3NE-zussen Amy en Shelley (21) en Lisa (23). De zanger bracht het nummer vorig jaar tijdens het tv-programma De Beste Zangers waar het meidentrio toen vol emoties op reageerde.

De dienst vond in besloten kring plaats met alleen een select gezelschap vrienden en familieleden. Volgens Benno de Leeuw, de manager van OG3NE, waren er tijdens de afscheidsdienst voor Isolde, die afgelopen woensdag op 48-jarige overleed aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker, toespraken van de zussen en hun vader Rick Vol (54). ,,Toespraken vol mooie herinneringen en levenslessen.''

Muziek speelde een grote rol tijdens de plechtigheid. De Leeuw: ,,Liedjes waar het hechte gezin bijzondere herinneringen aan had, en natuurlijk het Eurovisie Songfestivallied Lights and Shadows waarvoor moeder Isolde de inspiratiebron was. Zang was er van ZO! Gospel Choir en Jeroen van der Boom die zorgde voor een bijzonder moment met het nummer Beeld Zonder Geluid wat hij ooit bij De Beste Zangers voor OG3NE zong.'' Jeroen liet vanmorgen aan deze site weten dat hij het zingen tijdens de dienst 'zwaar' vond. ,,Het was heftig maar mooi om te kunnen doen'', aldus de zanger.

Speech van moeder

Ook richtte Isolde Vol, met een voorgedragen speech, het woord tot haar dochters, echtgenoot en familie. De Leeuw: ,,De immer positieve Isolde stak de aanwezigen op geheel eigen wijze een hart onder de riem voor de toekomst en moedigde haar gezin aan hun missie voort te zetten om de wereld een klein stukje mooier te maken.'' Volgens de manager was het 'een emotionele en bijzondere gedenkdienst waarin het gezin op waardige wijze afscheid heeft genomen van hun grote voorbeeld en liefde’.

OG3NE heeft de komende tijd geen optredens om in alle rust het verlies van hun moeder Isolde Vol te kunnen verwerken. Na het overlijden van Isolde Vol kwamen Amy, Shelley en Lisa met een korte verklaring. ,,Wij vertrouwen er op dat haar strijdkracht, positiviteit, doorzettingsvermogen en eeuwige lach ons de kracht zal geven om door te gaan. Nu is er het grote verdriet. We hopen dat iedereen onze privacy respecteert en ons de rust en ruimte geeft om dit grote verdriet een plaats te geven.” Rick, de echtgenoot van Isolde, liet op sociale media weten dat hij veel bewondering heeft voor de wijze waarop zijn vrouw had geleefd.

Lees hieronder de tekst van het nummer Beeld Zonder Geluid dat Jeroen van der Boom afgelopen zaterdag zong. De tekst is geschreven door Hansen Thomas.

Beeld zonder geluid

Leegte

Aan een volle tafel

Omdat jouw stoel niet is bezet

Stilte

In een volle kamer

Leegte in mijn bed

Weten

Weten dat je terug komt

Maakt nog geen eind aan mijn gemis

Nachten

Zal ik moeten wachten

Tot het zover is

Elke nacht opnieuw

Beeld zonder geluid

Woorden zonder stem

Droom ik steeds als ik mijn ogen sluit

Beeld zonder geluid van jou

Uren

Gaan voorbij als jaren

Als je niet hier bij mij kunt zijn

Eeuwen

Eeuwenlange dagen

Voor we samen zijn

Elke nacht opnieuw

Beeld zonder geluid

Woorden zonder stem

Droom ik steeds als ik mijn ogen sluit

Beeld zonder geluid van jou

Ik leef maar half en niet meer heel

De leegte is te groot, te veel

Ik droom je wel maar toch ben ik

Alleen

Elke nacht opnieuw

Beeld zonder geluid

Woorden zonder stem

Droom ik steeds als ik mijn ogen sluit

Beeld zonder geluid van jou