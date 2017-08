Jeugdjournaal in nieuw jasje: Kinderen zijn echte nieuwsconsumenten

Was het Jeugdjournaal aan vernieuwing toe?

,,We blijven doen wat we deden, maar met een grotere redactie. We gaan meer achtergronden en langere reportages brengen. Verschil met voorheen is dat we vooral meer nieuwsverhalen over de doelgroep maken, of items waarin kinderen de hoofdrol spelen.”

Kun je een voorbeeld geven van zo’n item?

,,Kinderen kunnen vragen insturen voor een artiest. Deze week hebben we een uitgebreid interview met rapper Boef, die we de leukste en opvallendste vragen voorleggen. Het staat los van het nieuws, maar we willen een keer per week een interessant persoon gaan interviewen. Het nieuws gaan we anders aanpakken. Neem de gifeieren. Je vertelt wat er in het nieuws is, daarnaast kun je met een verslaggever in de studio over doorpraten. Daarnaast kun je een portret maken over een kind dat op een boerderij woont met veel kippen. Zo maken we er veel meer ons eigen verhaal van.”

Hebben kinderen niet een te korte spanningsboog voor een langer Jeugdjournaal?

,,Kinderen zeggen zelf al jaren dat ze het Jeugdjournaal te kort vinden. Tien minuten is ook heel kort, maar kinderen zijn veel meer dan vroeger op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. De spanningsboog van kinderen is ook mee veranderd. Vloggers maken soms filmpjes van twintig minuten en die worden massaal bekeken. Het is onze taak om een aantrekkelijk, inhoudelijk en gevarieerd programma te maken. Kinderen zijn nu veel meer op de hoogte van wat er speelt en krijgen overdag al veel mee. Het Jeugdjournaal is niet de enige nieuwsbron, maar wij hopen dat het nog steeds de belangrijkste is.”

Moeten jullie erg concurreren met online kanalen als YouTube?

,,We zitten zelf ook op YouTube en de filmpjes die wij online zetten worden ook steeds meer bekeken. Soms een miljoen keer in de week. Maar de meeste kinderen kijken het Jeugdjournaal gewoon op tv. We hebben gemiddeld zo’n 200 à 300.000 kijkers en de waardering is ook goed. Ik denk dat er weinig kinderen zijn die nog nooit het Jeugdjournaal hebben gezien.”

Wat zijn momenteel belangrijke thema’s voor kinderen?

,,Populaire dingen als de vloggers en apps als musical.ly. Maar uit onderzoek blijkt dat kinderen echt voor het nieuws naar het Jeugdjournaal kijken. De leuke filmpjes en portretjes horen daar absoluut bij, want het Jeugdjournaal brengt niet alleen de ellende van de wereld. Bij het eierschandaal stellen ze zichzelf heel erg de vraag of het niet gevaarlijk voor ze is, omdat ze gisteren nog omeletten hebben gegeten. Maar ook Trump spreekt tot de verbeelding. Kinderen zijn echte nieuwsconsumenten. Dat is een groot verschil met vroeger. Ze zijn zo van alles op de hoogte.”

Zijn bepaalde heftige onderwerpen taboe?

,,Nee, als er iets ellendigs gebeurt, dan kunnen we dat brengen. Het maakt niet uit of het nou die natuurramp in Sierre Leone is, of wat er gebeurde in Charlottesville. We zijn wel selectief in het brengen ervan en laten de heftigste beelden achterwege. Maar we zijn wel eerlijk. Ik werk nu dertien jaar bij het Jeugdjournaal en weet inmiddels wel hoe je een verhaal maakt. Het blijft heel bewust je keuzes maken. Het is nooit makkelijk, maar wel heel uitdagend en belangrijk.”

NOS Jeugdjournaal, elke dag 19.00 uur, NPO Zapp